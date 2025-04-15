أول ولاية أمريكية تنفذ قرار ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك.. ما هي؟



وكالات

أصبحت ولاية فلوريدا الأمريكية أول ولاية تنفذ القرار المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم توليه منصبه، الذي دعا إلى إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أمريكا".

ووقَّع حاكم الولاية، رون دي سانتيس، قانونا يُغير الاسم الرسمي للخليج في الوثائق الحكومية الخاصة بالولاية.

وجاء في بيان نشرته حكومة فلوريدا أن "الحاكم وقَّع مشروعي القانون رقم 575 و549، اللذين يقرران اعتماد اسم "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك" في جميع الوثائق الرسمية التابعة للولاية"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت شركة جوجل قد بدأت سابقا في استخدام الاسم الجديد ضمن خدمات الخرائط الخاصة بها، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة المكسيكية.

وصرحت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن "العالم كله يعرف هذا المعلم الجغرافي باسم خليج المكسيك، بغض النظر عن القرار الأمريكي".

كما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات قانونية ضد جوجل إذا استمرت في استخدام التسمية الجديدة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

يُذكر أن القرار الأمريكي أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى منتقدوه أنه يحمل دلالات سياسية تتعارض مع التسميات الجغرافية التاريخية المعترف بها دوليا.