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الدفاعات الروسية تسقط 115 مسيرة أوكرانية

07:29 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

الدفاعات الروسية

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وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية، 115 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 115 مسيرة أوكرانية منها 109 في مقاطعة كورسك و3 في مقاطعة فورونيج و1 في مقاطعة موسكو و1 في مقاطعة بريانسك و1 في مقاطعة أوريول"، وفقا لروسيا اليوم.

وتسبب هجوم بالمسيرات الأوكرانية أمس الاثنين على قريتين في منطقة بيلوفسكي بمقاطعة كورسك إلى مقتل 3 مدنيين.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ18 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

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