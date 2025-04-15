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شارك في إطلاق المختطفين.. إسرائيل تستهدف قائد خلية بحماس

07:10 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

أفراد حماس

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وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف قائد خلية نخبة في حركة "حماس" شارك في هجمات "7 أكتوبر"، ولعب دورا في عمليات إطلاق المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وجاء في البيان الرسمي: "انتهى الحساب: قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الشاباك تمكنتا من تصفية إرهابي من نخبة حركة حماس، شارك في مجزرة 7 أكتوبر، ثم شارك لاحقًا في مراسم إطلاق سراح مختطفين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "قبل أسبوعين، نفذت القوات الإسرائيلية غارة في منطقة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل الإرهابي حمزة وائل محمد عسفة، قائد خلية نخبة في "كتيبة دير البلح" التابعة لحماس، والذي كان ضمن من اقتحموا الحدود وشاركوا في الهجمات الدموية يوم 7 أكتوبر".

وتابع: "إلى جانب دوره في الهجمات، كان عسفة مشاركا في عمليات إطلاق سراح المختطفين المحررين، وهم: ياهو شرعابي، وأوهاد بن عمي، وأور ليفي".

وأكد المتحدث، أن القوات الإسرائيلية اتخذت إجراءات احترازية قبل تنفيذ الغارة لتجنب إصابة المدنيين، شملت عمليات استطلاع جوي وجمع معلومات استخباراتية إضافية.

كما اتهم البيان حركة "حماس" بانتهاك القانون الدولي بشكل منهجي، مشيرا إلى "استخدامها المدنيين دروعا بشرية لتغطية أنشطتها الإرهابية".

واختتم البيان بتأكيد أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيستمران في عملياتهما ضد حركة "حماس" لحماية مواطني إسرائيل.

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