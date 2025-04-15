قوات كييف خرقت اتفاق استهداف بنى الطاقة أكثر من 100 مرة



وكالات

انتهكت قوات كييف الاتفاق الخاص بوقف الضربات على مواقع الطاقة في روسيا وأوكرانيا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في 18 مارس الماضي، إذ سُجل 101 انتهاك وفقا للبيانات الرسمية.

ووفق التحقيقات الميدانية وبيانات وزارة الدفاع الروسية، شملت هذه الانتهاكات هجمات متعددة استهدفت منشآت حيوية، منها الهجوم الجوي على محطة "كروبوتكينسكايا" لضخ النفط، التي تمتلك شركات أمريكية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" حصصًا استثمارية فيها.

كما تضمنت الانتهاكات تفجير محطة قياس غاز رئيسية في "سودجا" أثناء انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة كورسك، إضافة إلى الهجمات اليومية باستخدام الطائرات المسيرة والقصف المدفعي لمحطات الطاقة في مناطق روسية مختلفة.

وجاءت هذه التصرفات على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه خلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق ينص على التوقف المتبادل عن استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة شهر كامل، وفقا لروسيا اليوم.

ومع ذلك، ومنذ إعلان زيلينسكي التزام كييف بالاتفاق، لم تتوقف القوات الأوكرانية عن تنفيذ هجماتها على منشآت الطاقة الروسية حتى ليوم واحد، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية.

في المقابل، التزمت القوات الروسية بالاتفاق وامتنعت عن ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، رغم الانتهاكات المتكررة من جانب كييف.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أنه سلم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قائمة بالأهداف التي هاجمتها أوكرانيا خلال فترة وقف إطلاق النار، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.