الأرجنتين تُعلن استعدادها لعقد صفقة مع واشنطن لرفع رسوم ترامب الجمركية



وكالات

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، عن استعداده لعقد صفقة مع الولايات المتحدة من أجل رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ميلي في أعقاب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بوينس آيرس: "نفهم المقترح حول الرسوم الذي أعده الرئيس دونالد ترامب ونحن على استعداد للتوقيع على اتفاقية حول التجارة، ستكون نافعة بالنسبة للولايات المتحدة والأرجنتين على حد سواء".

واعتبر ميلي أن إجراءات الإدارة الأمريكية تهدف إلى توفير "ظروف عادلة أكثر للتجارة العالمية بعد سنوات طويلة من اختلال الموازين التجارية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن الأرجنتين "تعتزم أن تكون حليفا موثوقا به للولايات المتحدة في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا. وبلغت الرسوم على الأرجنتين 10%.

وقال ميلي خلال زيارته للولايات المتحدة يوم 3 أبريل إن الحكومة الأرجنتينية ستتخذ إجراءات من أجل رفع الرسوم الأمريكية، مشيرا إلى أن إدارته قد أزالت بعض العقبات التي تعيق الصفقة مع واشنطن.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق الرسوم على 75 دولة، قال إنها وافقت على التفاوض بشأن صفقات تجارية مع الولايات المتحدة.