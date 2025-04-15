البيت الأبيض يجمد 2.2 مليار دولار من المنح لجامعة هارفارد



وكالات

أعلن البيت الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تجمد 2.2 مليار دولار من المنح لجامعة هارفارد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلًا عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسيًا.

وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة في 31 مارس، إن عقودًا بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار، بحسب العربية.