الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم جمركية على واردات العقاقير والرقائق



وكالات

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

جاء ذلك في إشعارات نشرت في فيدرال ريجستر "الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية الاتحادية"، وفقا لما ذكرته الغد.

وتحدد الوثائق المنتظر نشرها يوم الأربعاء مهلة 21 يوما من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية.

وتشير الوثائق إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدما في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.

ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تجيزها المادة 232 هذه في غضون 270 يوما بعد الإعلان عنها.

كانت إدارة ترمب قد بدأت تحقيقات بموجب المادة 232 في واردات النحاس والخشب، وشكلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترمب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.

وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية 10% على الواردات في الخامس من أبريل.

أما العقاقير وأشباه الموصلات فهي معفاة من تلك الرسوم، لكن ترمب قال إنها ستخضع لرسوم منفصلة.