إعلان

الطيران الإماراتي يُعلن استئناف رحلاته إلى سوريا

01:27 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

الطيران المدني الإماراتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة قولها في بيان صحفي: إنه "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين".

وأضاف: "الإجراءات تشمل تعزيز الحركة الجوية وتسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أنه في 8 يناير الماضي، أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميما، أكدت فيه توقف حركة الطيران بين سوريا والإمارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران المدني الإماراتي استئناف الطيران الإماراتي رحلاته إلى سوريا سوريا الإمارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا