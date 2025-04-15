الطيران الإماراتي يُعلن استئناف رحلاته إلى سوريا
01:27 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
وكالات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة قولها في بيان صحفي: إنه "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين".
وأضاف: "الإجراءات تشمل تعزيز الحركة الجوية وتسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما"، وفقا لروسيا اليوم.
يذكر أنه في 8 يناير الماضي، أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميما، أكدت فيه توقف حركة الطيران بين سوريا والإمارات.
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