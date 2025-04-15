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إيران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد في عمان

01:22 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

إيران وأمريكا

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستعقد في سلطنة عمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الإيرانية إسماعيل باقي في بيان: "من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط في 19 أبريل المقبل".

وأضاف: "بعد المشاورات تقرر أن تبقى مسقط مقرا للجولة الثانية من المحادثات التي ستجرى السبت"، وفقا لروسيا اليوم.

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

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