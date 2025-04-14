وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

وكالات - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هاتفيا اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "بن فرحان"، تلقى اتصالا من عراقجي، اليوم، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أجرى في الرابع من شهر أبريل اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتهنئته بعيد الفطر.

وبحسب البيان السعودي الرسمي، بحث الاتصال بين بزشكيان وبن سلمان تطورات الأوضاع في المنطقة، واستعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أما البيان الإيراني، فكان أكثر شمولية، وتضمن تأكيدا إيرانيا على أن طهران لا تسعى لاستخدام الطاقة النووية غير السلمية، وأنها مستعدة للسماح بأن يتم التحقق بشكل كامل من الأنشطة النووية الإيرانية، "كما حدث في كل الأعوام السابقة"، كما جاء في البيان.

وتحدث البيان الإيراني أيضا عن أن طهران "مستعدة للتفاعل والتفاوض من أجل حل بعض التوترات، على أساس المصالح والاحترام المتبادل"، وأنها لا تبحث عن الحرب مع أي دولة، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ذلك أن جاهزيتها وقدراتها في هذا الصدد في أعلى مستوى.