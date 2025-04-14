حماس: موقفنا ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال

وكالات

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، على موقفها تجاه صفقة جديدة مع الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًة إلى أن موقفها ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف الحركة في بيان لها، أنها تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، وستقدم ردًا عليه في أقرب وقت، مؤكدًة موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملًا للاحتلال.

تلقت مصر مقترحًا من الجانب الإسرائيلي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة، تمهيدًا لانطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف دائم للقتال، وذلك عقب انتهاء جولة محادثات في القاهرة دون تحقيق اختراق يُذكر، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي تصريحات لـ«رويترز»، قال أحد قادة «حماس» إن المقترح لا يتضمن التزامًا إسرائيليًا واضحًا بإنهاء الحرب بشكل كامل، بل يركّز فقط على استعادة الرهائن.