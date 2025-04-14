آلاف المعلمين الإسرائيليين يطالبون بإعادة الأسرى لدى حماس حتى لو أدى ذلك لإنهاء الحرب

وكالات (د أ ب)

ذكر تقرير إخباري أن أكثر من ستة آلاف أكاديمي ومسؤول تربوي وقعوا على التماسات تطالب بإعادة الأسرى من غزة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب فورا.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وقع أيضا نحو 1500 جندي سابق في سلاح المدرعات على التماس بهذا المعنى.

وكان أكثر من 1600 من قدامى المحاربين الإسرائيليين في ألوية المظليين والمشاة قد وقعوا على رسالة تطالب بعودة جميع الرهائن، حتى وإن كان ذلك على حساب وقف الحرب الجارية في غزة.

وتنضم هذه الرسالة إلى قائمة من الرسائل المماثلة قدمها أطباء وأعضاء سابقين في وحدة 8200 ومسؤولين سابقين في الموساد وأفراد في سلاح الجو الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة: "نحن، الجنود والقادة في ألوية المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتنا عبارة 'لن نترك أي جندي خلفنا'، نطالب بعودة الأسرى، حتى وإن كان ذلك يعني وقف الأعمال القتالية. وهذه دعوة لإنقاذ الأرواح."

يشار إلى أن مئات الأطباء قد طالبوا في رسالة إلى نتنياهو: "أوقفوا الحرب وأعيدوا جميع الرهائن إلى ديارهم".

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر يوم الجمعة الماضي أنه سيطرد جنود احتياط في سلاح الجو وقعوا على رسالة تدين الحرب في غزة وتتهمه بخدمة مصالح سياسية فقط وعدم إعادة الرهائن إلى ديارهم.