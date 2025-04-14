مكتب نتنياهو: تفاوض مكثف يجرى لإعادة الأسرى

وكالات

أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، بأن هناك مفاوضات مكثفة جارية حاليًا بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة أبنائهم.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أن الحركة أبدت استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، وذلك في إطار صفقة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأكد المسؤول أن "إسرائيل لا تزال تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي وتتنصل من التزاماتها"، مشددًا على أن الحركة أبلغت الوسطاء بضرورة وجود ضمانات واضحة لإلزام الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وأضاف: "تعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة مع جميع الأفكار المطروحة خلال المفاوضات، سواء بشأن وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى"، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى فقط لإطلاق سراح أسراها دون الالتزام بمراحل العملية الأخرى، وعلى رأسها وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من القطاع.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مؤكدًا أن واشنطن تجري اتصالات مكثفة مع كل من إسرائيل وحركة "حماس".

من جانبه، أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن هناك "صفقة شاملة وجدية" تلوح في الأفق، وأن مسألة الإفراج عن الأسرى قد تُحسم خلال "أيام قليلة".

كما كشفت إذاعة "كان" الإسرائيلية عن وجود تبادل لمسودات وثائق بين إسرائيل ومصر تتعلق باتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة الجارية لإنهاء التصعيد.