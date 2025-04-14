ترامب لا يستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

وكالات (د ب أ)

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتعرض إيران لعواقب وخيمة بسبب برنامجها النووي، بما في ذلك هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة، صرح ترامب: "لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، ويجب أن يتحركوا بسرعة، لأنهم قريبون إلى حد ما من الحصول على سلاح نووي، ولن يحصلوا عليه".

وتابع ترامب "إذا كان علينا أن نفعل شيئا قاسيا للغاية، فسنفعله، وأنا لا أفعل ذلك من أجلنا، أنا أفعل ذلك من أجل العالم، إنهم أشخاص متطرفون، ولا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان هذا يشمل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، أكد ترامب "بالطبع هو كذلك".

كما اشتكى ترامب من وتيرة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات المحورية بين البلدين، وقال "أعتقد أنهم يماطلون".

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التالي يوم السبت في روما، وفقا لمصدر في الحكومة الإيطالية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى وكالة أسوشيتد برس.

وفي حين أن إيران لم تعلن رسميا عن هذه الخطط، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات ستجري في روما، وذلك أثناء حديث مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الحكومية.