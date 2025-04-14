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صحيفة عبرية: الضغط السياسي والعسكري في غزة سيؤدي في النهاية للتوصل إلى صفقة

09:34 م الإثنين 14 أبريل 2025

صفقة تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مسؤول أمني، قوله بأن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 9 أو 10 رهائن أحياء بينما تقبل حماس بالإفراج عن 7 أو 8.

وأشار المصدر في تصريحاته للصحيفة، إلى أن الضغط السياسي والعسكري سيؤدي في النهاية للتوصل إلى صفقة، موضحًا أن الضغط العسكري بدأ يؤتي ثماره والطعام والوقود سينفدان خلال أسابيع من غزة.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها المتعمد للمنشآت والبنية التحيتية في قطاع غزة، للضغط على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، لتسليم الأسرى الإسرائيليين لديها وإجبارها على الاستسلام لشروطه والقبول بالمقترح الذي طرحته تل أبيب بشأن اتفاق تبادل الأسرى.

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