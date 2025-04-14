الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل إعادة إدخال المساعدات لغزة

وكالات

أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد البالغ تجاه تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني الذي يهدد فرص السلام ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحصار المفروض على القطاع يفاقم الأزمة الإنسانية، ويجب رفعه بشكل عاجل.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدين استمرار منع إدخال المساعدات إلى غزة، مشددة على أهمية إعادة فتح المعابر والسماح بوصول الإغاثة خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت كالاس على تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن غزة تشهد خسائر فادحة في الأرواح ودماراً واسعاً في البنية التحتية، الأمر الذي يتطلب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية.