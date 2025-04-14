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ترامب: المتهم في حريق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا ربما يكون مختل عقليًا

07:44 م الإثنين 14 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم الحريق المتعمد الذي وقع في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، أمس الأحد، في مدينة هاريسبرج، بولاية بنسلفانيا.

قال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن المشتبه به في القضية، والذي أُلقي القبض عليه، "ربما يكون مختلًا عقليًا"، مضيفًا أنه لا يعلم ما إذا كان التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية قد كشف عن دافع لذلك أم لا.

ألقت السلطات في ولاية بنسلفانيا القبض على رجل من هاريسبرج، وتقول إنه اقتحم مسكن شابيرو في وقت مبكر من يوم الأحد وأشعل حريقًا بينما كان شابيرو وعائلته نائمين.

اضطر شابيرو وزوجته لوري وأطفالهما الأربعة وعائلة أخرى إلى إخلاء منزلهم المملوك للدولة في هاريسبرج، والذي تضرر بشدة جراء الحريق، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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