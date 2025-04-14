الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل إعادة إدخال المساعدات لغزة ووقف المستوطنات بالضفة

وكالات

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن قلق الاتحاد من الأوضاع بالضفة الغربية، مناشدة إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات.

وطالبت كالاس، إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلة "متضامنون مع الشعب الفلسطيني إزاء الخسائر بالأرواح والدمار في غزة".

وأدان الاتحاد الأوروبي الحصار الكامل المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنه على إسرائيل إعادة إدخال المساعدات لغزة خلال مرحلة الاتفاق الأولى.