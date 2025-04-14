ترامب: أدرس إعفاء شركات السيارات من الرسوم الجمركية

وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين بأنه يدرس إعفاءً مؤقتًا من الرسوم الجمركية لشركات السيارات، وذلك بعد فرضه رسومًا بنسبة 25% على جميع السيارات المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة في المكتب البيضاوي: "أبحث عن حلول لمساعدة بعض شركات السيارات التي تتحول إلى استخدام قطع غيار صُنعت في كندا والمكسيك وأماكن أخرى، وتحتاج إلى مزيد من الوقت"، مضيفًا: "سيصنعونها هنا، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أوضحت يوم الجمعة الماضية أن الأجهزة الإلكترونية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، معفاة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، بما في ذلك الحد الأدنى للرسوم الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية.