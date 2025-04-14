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ترامب: سنرحل أكبر عدد من المهاجرين غير المسجلين إلى السلفادور

07:11 م الإثنين 14 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرحل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير المسجلين "الخطرين" إلى السلفادور، وحث نظيره السلفادوري الرئيس نجيب بوكيلة على بناء المزيد من السجون الضخمة .

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع بوكيلة في المكتب البيضاوي، أنه يريد إخراج أكبر عدد ممكن من المهاجرين الذين سمح لهم جو بايدن غير الكفء بدخول الولايات المتحدة، عبر الحدود المفتوحة".

وتابع ترامب: "لدينا الملايين من الناس الذين لا ينبغي أن يكونوا في هذا البلد وهم خطرون ليس مجرد أشخاص، لأن لدينا أشخاصًا ولكن لدينا الملايين من الناس الذين هم قتلة وتجار مخدرات".

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السلفادور ترحيل المهاجرين دونالد ترامب
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