حماس: مقترح وقف النار الجديد يطلب نزع سلاح المقاومة.. ونرفض هذه المسألة

وكالات

قال قيادي في حركة "حماس" إن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال خلال الأسبوع الأول من الاتفاق، بالإضافة إلى تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا، تُعطى خلالها فرصة لإدخال الطعام والمساعدات الإنسانية.

وأوضح القيادي أن وفد الحركة المفاوض تفاجأ بوجود بند في المقترح ينص بشكل صريح على ضرورة نزع سلاح المقاومة كشرط من شروط الاتفاق، مشيرا إلى أن مصر أبلغتهم أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض بشأن نزع سلاح المقاومة.

وأكدت "حماس" أنها ترى أن المدخل الحقيقي لأي اتفاق يجب أن يكون من خلال وقف الحرب وانسحاب الاحتلال، وليس من خلال مناقشة سلاح المقاومة، موضحا أن الحركة تعلن رفضها التام لمناقشة هذه المسألة، مؤكدة أن هذا المطلب غير قابل للنقاش.

وأضاف القيادي في الحركة أن المقترح يشترط تسليم الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات، في نهاية فترة الـ45 يومًا، كشرط لتمديد الهدنة واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية.

كان الوسيط الأمريكي أجرى بطلب إسرائيلي تعديلات على مقترح وقف إطلاق النار الذي يشترط تسليم الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات، في نهاية فترة الـ45 يومًا، كشرط لتمديد الهدنة واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية.