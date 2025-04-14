ترامب: إيران ربما "تستغلنا" في مفاوضات الأسلحة النووية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إيران "تستغلنا" في المفاوضات بشأن الأسلحة النووية بعد انتهاء الجولة الأولى من المناقشات هذا الأسبوع في عُمان.

وأضاف ترامب خلال كلمته في المكتب البيضاوي بجانب الرئيس السلفادوري نجيب بوقيلة: "عقدنا اجتماعًا معهم يوم السبت، ولدينا اجتماع آخر مُقرر السبت المقبل، قلتُ: "هذه فترة طويلة"، كما تعلمون، إنها فترة طويلة، لذا أعتقد أنهم قد يُشركوننا في هذه المحادثات".

وعلق ترامب على الجدول الزمني الذي اقترحته إيران للمحادثات: "أعتقد أنهم يستغلوننا لأنهم اعتادوا التعامل مع أشخاص أغبياء في هذا البلد".

وأكد مجددًا أن المفاوضات "يجب أن تُسرّع" لأن إيران "قريبة جدًا" من امتلاك سلاح نووي، وإذا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء قاسٍ للغاية، فسنفعله.

وكان ترامب قد هدّد مسبقًا بشن ضربات عسكرية في حال فشله، محذرًا طهران من أن أي هجوم عليها سيجرّ الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.