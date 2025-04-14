ترامب: سنحل المشكلة مع إيران وهي مسألة سهلة

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على إيران التخلي عن فكرة امتلاك قنبلة نووية، لأنه لا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي.



وأشار ترامب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره السلفادوري نجيب بوقيلة، إلى أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي وقد يتم ضرب منشآتها النووية، لأنه لا يمكن لها امتلاك سلاح نووي.



وتابع ترامب: إيران تستطيع أن تكون دولة عظيمة ولكن دون الحصول على سلاح نووي، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع معها يوم السبت المقبل في إطار المفاوضات الجارية بين البلدين.



يذكر أن العاصمة العمانية مسقط استضافت يوم السبت الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.



وأكد الجانبان عقب انتهاء المفوضات أنها جرت في أجواء "إيجابية وبنّاءة"، واتفقا على مواصلتها، ومن المقرر عقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات في 19 أبريل الجاري.