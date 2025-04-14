ترامب لزيلنسكي: عندما تبدأ حربًا عليك أن تعلم أنك قادر على الفوز

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن و الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأوكراني فولوديمير زيلنسكي هم من تسببوا في اندلاع الحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى وضع حد للحرب، وأنه سيكون لديه مقترحات جيدة بهذا الصدد قريبا.

وأضاف ترامب خلال اللقاء الصحفي مع نجيب بوقيلة رئيس دولة السلفادور، أن بوتين ليس ملاكًا، وكان على بايدن أن ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن بايدن وزيلنسكي كان بإمكانهما إيقاف الحرب وما كان على بوتين شنها.

وتابع ترامب: "الرئيس زيلينسكي يسعى دائمًا لشراء الصواريخ، اسمع، عندما تبدأ حربًا، عليك أن تعلم أنك قادر على الفوز، لا تبدأ حربًا ضد من يفوقك حجمًا بعشرين ضعفًا ثم تأمل أن يمنحك الناس بعض الصواريخ".