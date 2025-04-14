إعلام عبري: عريضة لسفراء ومسؤولين سابقين للمطالبة بوقف الحرب

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن عشرات السفراء السابقين وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وقّعوا على عريضة تدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب.

وجاء في العريضة: "استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب".

كان أكثر من 1600 من قدامى المحاربين الإسرائيليين في ألوية المظليين والمشاة وقعوا على رسالة تطالب بعودة جميع الأسرى، حتى وإن كان ذلك على حساب وقف الحرب الجارية في غزة.

وتنضم هذه الرسالة إلى قائمة من الرسائل المماثلة قدمها أطباء وأعضاء سابقين في وحدة 8200 ومسؤولين سابقين في الموساد وأفراد في سلاح الجو الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وجاء في الرسالة: "نحن، الجنود والقادة في ألوية المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتنا عبارة 'لن نترك أي جندي خلفنا'، نطالب بعودة الأسرى، حتى وإن كان ذلك يعني وقف الأعمال القتالية. وهذه دعوة لإنقاذ الأرواح."