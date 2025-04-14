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ترامب: 21 مليون شخص دخلوا البلاد في عهد بايدن ومعظمهم من المجرمين

06:04 م الإثنين 14 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة بايدن سمحت للمهاجرين غير الشرعيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة وعدد منهم جاء من السجون، مشيرًا إلى أن 21 مليون شخص دخلوا البلاد في عهد الرئيس السابق ومعظمهم من المجرمين.

وأكد ترامب في تصريحات له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن سياسة الحدود المفتوحة التي كان يتبعها الحزب الديمقراطي كارثية وساهمت في رفع معدلات الجريمة، مؤكدًا أن عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية انخفض بأكثر من 90%.

وتابع ترامب: كان هناك أغبياء يديرون الولايات المتحدة وما ارتكبوه على الحدود خطيئة، والآن نقدم أداًء رائعًا ونكسب مليارات الدولارات كما أن الأسواق عادت إلى طبيعتها.

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