سلام: بحثت مع الرئيس السوري منع التهريب وضبط وترسيم الحدود برًا وبحرًا

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع والمسؤولين السوريين ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب وترسيم الحدود برًا وبحرًا.

وأوضح سلام، أن زيارة سوريا من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة بلدينا وحسن الجوار.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، "شددت والجانب السوري على تعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار البلدين".

ووصل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في خطوة وصفتها مصادر حكومية لبنانية لوكالة أنباء "فرانس برس" بأنها "محطة تأسيسية جديدة" لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

ورافق سلام في زيارته كل من وزراء الخارجية يوسف رجي، والدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، ما يعكس الطابع الأمني والسياسي البارز للمباحثات.