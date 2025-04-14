باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تركيا ترمم منارة تاريخية عمرها 2000 عام

كتب- محمد جعفر

أنهت تركيا مؤخرًا ترميم منارة تاريخية في مدينة باتارا، الواقعة ضمن قضاء كاش بولاية أنطاليا، والتي تعود إلى 2000 عام مضت.

وكانت المنارة جزءًا من اتحاد "ليكيا" الذي ضم 23 مدينة في القرن الأول الميلادي، حيث خضعت لعملية ترميم استمرت خمس سنوات، من عام 2020 حتى 2025.

ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، تم استخدام 80% من المواد الأصلية للمنارة، التي تقع ضمن بناء أثري ارتفاعه 26.5 مترًا، حيث تمت العملية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحت إشراف خبراء في التنقيب والآثار، بما في ذلك أساتذة من جامعة "أكدنيز" التركية.

يُذكر أن المنارة قد دُمرت جراء زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1481م، حيث تم اكتشافها في عام 2000 عندما عُثر على 2500 حجر أصلي من بنائها.

وقام الخبراء بتحديد موقع هذه الحجارة، مما سهل إعادة بناء المنارة في مكانها التاريخي، مع إضافة 20% من الحجارة الجديدة.

يُعتقد أن المنارة كانت ضمن مشاريع الإمبراطور الروماني نيرون، تحمل نقوشًا تاريخية تكشف تفاصيل عن فترة بنائها والأشخاص الذين شاركوا في إنشائها.