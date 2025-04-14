ترامب: حرب أوكرانيا "ليست حربي".. وزيلينسكي وبايدن سمحا باندلاعها

(وكالات)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي وسلفه السابق جو بايدن بالتسبب في اندلاع الحرب الأوكرانية، قائلًا إن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات "حرب بايدن وليست حربه".

وفي تصريحات نقلها عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ما يحدث الآن في أوكرانيا لم يكن ليقع أبدًا خلال ولايتي. كنت رئيسًا يحظى بالاحترام من بوتين والجميع، ولم أواجه أي مشكلة في منع هذا الصراع".

وأضاف: "لقد سمح بايدن وزيلينسكي ببدء هذه المهزلة، وكان بإمكانهما تجنبها. ما فعلاه كان فظيعًا بكل المقاييس".

وحمل ترامب نتائج الحرب للانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها أمام بايدن، زاعمًا أنها "كانت مزورة من نواحٍ عديدة"، وقال إنه لو بقي في الحكم لما وقعت هذه "الكارثة الدموية " حسب تعبيره.



وتأتي تصريحات ترامب ردًا على تصريحات أدلى بها زيلينسكي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أعرب فيها عن خيبة أمله من واشنطن، متهمًا الإدارة الأمريكية بـ"الحفاظ على نبرة حوار دافئة مع روسيا على حساب أوكرانيا"، مضيفًا أن الدعم الأمريكي لبلاده يفتقر إلى "موقف موحد وحاسم".