ترامب: زيلينسكي والمحتال بايدن سمحا باندلاع الحرب في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "وليست حربي وأعمل بجد لوقف الموت والدمار".

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والمحتال بايدن سمحا باندلاع الحرب في أوكرانيا والآن علينا أن نوقفها بسرعة".

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشوره، "لو لم يتم تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020 لما حدثت تلك الحرب المروعة أبدًا".

ووصف ترامب، أمس الأحد، الضربة الروسية التي أسفرت عن 34 قتيلًا على الأقل في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، بأنها "مروّعة".

وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان": "أعتقد أنه أمر فظيع. وقد قيل لي إنهم ارتكبوا خطأ. لكنني أعتقد أنه أمر مروّع".