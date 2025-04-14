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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر بالسودان

04:41 م الإثنين 14 أبريل 2025

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأورو

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وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي هجمات الدعم السريع على مخيم زمزم للاجئين بالقرب من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين،"قلقون من الأوضاع الإنسانية في السودان، ونجتمع في لندن غدًا لاتخاذ إجراءات عاجلة تحمي المدنيين".

وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر بشكل كامل، رافضة الاتهامات التي وُجِهت إليها بمسؤوليتها عن استهداف المدنيين داخل المخيم، زاعمة أن ما يُعرف بالقوة المشتركة للحركات المسلحة كانت تتخذ المخيم قاعدة عسكرية وتستغل المدنيين دروعًا بشرية.وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلًا و9 موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، في هجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" يوم الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

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الدعم السريع الاتحاد الأوروبي السودان دارفور كايا كالاس
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