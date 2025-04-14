المدير العام لوكالة الطاقة الدولية يزور إيران الأسبوع الجاري

(وكالات)

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، أنه سيزور العاصمة الإيرانية طهران في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك في سياق الجهود المبذولة لإحياء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح جروسي أنه استقبل رضا نجفي، السفير الإيراني الجديد لدى المنظمات الدولية في فيينا، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء في توقيت مهم قبل زيارته المرتقبة إلى طهران. وكتب: "التواصل والتعاون المستمر مع الوكالة أمر ضروري في وقت نحتاج فيه بشدة لحلول دبلوماسية".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، من المتوقع أن يصل جروسي إلى طهران يوم الأربعاء.

تأتي هذه التحركات بعد أيام من استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية مسقط، بوساطة سلطنة عمان. وقد وصفت الجولة الأولى من المشاورات، التي استمرت لأكثر من ساعتين يوم السبت، بأنها "إيجابية وبنّاءة"، وجرى الاتفاق على استمرار الحوار بين الطرفين.