الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين ببرنامج مساعدات بقيمة 6 ,1 مليار يورو

لوكسمبورج- (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أنه سوف يدعم إعادة إعمار والصمود الفلسطيني بـ6 ,1 مليار يورو (8 ,1 مليار دولار) سوف يتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "من خلال هذا البرنامج يؤكد الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على أساس حل الدولتين".

وأضاف البيان أن الأموال سوف تغطي الفترة من 2025 إلى 2027 ويقوم على ثلاث ركائز.

وجاء في البيان أنه من إجمالي المساعدة سوف يتم تخصيص 620 مليون يورو من منح المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتقديم الخدمات لشعبها.

وسيرتبط جزء كبير من المساهمات بالإصلاحات بما في ذلك إرساء الديمقراطية والإدارة المستدامة للميزانية.

وهناك 576 مليون يورو مخصصة لمشاريع معينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، "حالما تسمح الظروف على الأرض "، بحسب ما قاله البيانات فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضاف البيان أن التركيز سوف يكون على قطاعات مختلفة بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية.

وعلاوة على ذلك، سوف يتم دعم القروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل جديد في القطاع الخاص الفلسطيني، بما يصل إلى 400 مليون يورو.