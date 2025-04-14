وفاة عليزة ماجن.. صاحبة أعلى منصب تولته امرأة في أجهزة المخابرات الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ)

توفيت عليزة ماجن، المرأة الأكثر ترقية في تاريخ جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي في بيان له، بأن ماجن - التي ولدت في القدس لعائلة يهودية من فرانكفورت - كانت "قيادية محترمة ورائدة ومخلصة".

وكانت ماجن قد "كرست حياتها من أجل أمن إسرائيل ومواطنيها".

ووصلت ماجن خلال مسيرتها المهنية إلى أعلى منصب تولته امرأة في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث صارت نائبة لرئيس الموساد في تسعينيات القرن الماضي، واحتفظت بهذا المنصب تحت قيادة ثلاثة رؤساء مختلفين، حتى تقاعدها في عام 1999.