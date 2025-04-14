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الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه حل الدولتين لإنهاء النزاع في المنطقة

04:34 م الإثنين 14 أبريل 2025

الاتحاد الأوروبى

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وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن دول الاتحاد اتفقت على توفير 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية على مدار 3 سنوات.

وأكدت كالاس، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين، على ضرورة دعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة كما يجب عدم تسييس المساعدات، معربة عن دعم الاتحاد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أنها "تفتقر للتمويل وضمان الأمن".

وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، موضحة أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها "لكن ما يحدث حاليًا يتجاوز الدفاع عن النفس".

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الاتحاد الأوروبي حل الدولتين إنهاء النزاع السلطة الفلسطينية
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