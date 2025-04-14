السفير الأمريكي لدى تل أبيب: لا تقلقني المشكلات الداخلية لإسرائيل ولن أتدخل بها



وكالات

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قوله "على حركة حماس أن تعترف بأنه لا مستقبل لها و لن تتمكن من البقاء في غزة".

وأضاف هاكابي، "لا تقلقني المشكلات الداخلية لإسرائيل ولن أتدخل بها احترامًا للدولة المضيفة".

وتمر إسرائيل بأزمات داخلية منذ شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، منها السياسية مثل التوتر بين رئيس حكومة الاحتلال ومسؤولين كرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، الذي أعلن نتنياهو إقالته بسبب التحقيق الذي فتحه الجهاز لمعرفة أسباب فشل التصدي لهجوم أكتوبر.

والتظاهرات التي تقوم بها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، للضغط على الحكومة لوقف الحرب وإعادة أسراهم. إذ مازال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة.

كما تعاني إسرائيل من ضائقة اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهبوط "حاد" في قيمة الشيكل، وأزمة الغذاء، حيث تنتظر آلاف الأسر الإسرائيلية في طوابير للحصول على طرد غذائي.