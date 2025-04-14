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اليونان توقع اتفاقا لشراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا

04:22 م الإثنين 14 أبريل 2025

صواريخ مضادة للسفن

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أثينا- (أب)

وقعت اليونان اليوم الاثنين اتفاقا لشراء صواريخ مضادة للسفن من فرنسا، حيث تسعى لتعزيز دفاعاتها ضمن برنامج شراء يهدف بصورة أساسية للتعامل مع التوترات مع تركيا.

ووقع وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس اتفاقا من أجل شراء 16 صاروخا من طراز إكزوست مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي يزور أثينا لمدة يوم. ولم يفصح الوزيران عن تكلفة الاتفاق.

وقال ديندياس في بيان مشترك للصحافة مع ليكورنو "اليونان لا تهدد، ولكنها تشعر بالتهديد".

ويذكر أن اليونان وفرنسا وقعتا اتفاقا تعاونيا في مجالي الدفاع والأمن خلال عام 2021، يتضمن فقرة تتعلق بالدفاع المشترك، بموجبه تساعد كل منهما الأخرى في حالة التعرض لهجوم.

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اليونان صواريخ مضادة للسفن فرنسا نيكوس ديندياس
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