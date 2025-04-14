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حماس تدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمحاولات تهويده

04:03 م الإثنين 14 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية داخله، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك متجدد لحرمة المسجد"، محذرة من محاولات فرض واقع تهويدي على المسجد المبارك.

ودعت الحركة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الرباط داخل المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات الاحتلال والمستوطنين المساس بقدسيته.

وأكدت حماس ضرورة تصعيد عمليات الاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، دفاعًا عن الأرض والمقدسات والقضية الفلسطينية، مشددة على أن حماية الأقصى مسؤولية وطنية ودينية.

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتدخل الجاد لحماية المسجد الأقصى من التهويد والانتهاكات المتواصلة.

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