كيف علقت الصحف القطرية على زيارة الرئيس السيسي للدوحة؟

وكالات

سلطت الصحف القطرية الضوء على الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، يومي 13 و 14 أبريل الجاري، في إطار العلاقات الأخوية المتينة وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة.

ورصدت وكالة الأنباء القطرية، مجريات اللقاء الذي أجراه الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، قائلة: "عكست المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين بن حمد آل ثاني والسيسي، عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والشراكة".

وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة، أن القمة المصرية القطرية تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين القاهرة والدوحة، وكذلك الرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق التعاون والتنسيق بين الطرفين على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبها، تابعت قناة "الجزيرة" القطرية مستجدات اللقاء بين الرئيس السيسي والأمير بن حمد آل ثاني، قائلة إن الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية، بل على مستوى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في قطاع غزة.

ونشرت "الجزيرة"، قبل قليل، البيان المصريّ القطري، على صفحتها الرسمية، الذي أكد موقف البلدين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعلى مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

كما أكد الزعيمان على دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، مشددين على دعمهم لخطة إعادة إعمار قطاع غزة. معربين عن تطلعهم إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه الدولة المصرية.

وعلق "التلفزيون العربي" على الزيارة، قائلًا إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في الوقت الذي تواصل إسرائيل فيه ارتكاب إبادة وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ19. مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوسطاء الفاعلين في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولته الخليجية، وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي.

وبحسب بيان مشترك، نشرته صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فقد عكست المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد الشناوي، قد ذكر في بيان،أن السيسي سيتوجه بعد زيارة قطر إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.