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إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة

03:46 م الإثنين 14 أبريل 2025

إسرائيل

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غزة- (د ب أ)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانوا اعتقلوا قبل أشهر خلال الحرب على القطاع .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في منشور اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام بـ "وصول 10 من الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة في حالة صحية سيئة جراء التعذيب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال".

وذكر المكتب أن "الأسرى المفرج عنهم اعتقلهم جيش الاحتلال قبل نحو ستة أشهر أثناء حصاره لمخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وذكرت مصادر محلية أن "الأسرى أطلق سراحهم عبر بوابة كيسوفيم بالسياج الأمني الفاصل شرقي مدينة خان يونس، ووصلوا عبر مركبات الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تجري الفحوصات اللازمة لهؤلاء الأسرى.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت يوم الخميس الماضي عن 80 فلسطينيا من مختلف مناطق غزة بشكل مفاجئ.

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