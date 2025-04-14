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التعاون الإسلامي: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

03:30 م الإثنين 14 أبريل 2025

منظمة التعاون الاسلامي مصر الدول العربية

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جدة ( السعودية)- (د ب أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بـ "شدة قصف الاحتلال الاسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة"، معتبرا ذلك "جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما حذّرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، من خطورة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر للمستشفيات وانقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل فرض وقف إطلاق نار وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

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منظمة التعاون الإسلامي القصف الإسرائيلي مستشفى المعمداني جريمة حرب
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