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وفاة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق عبد الله أحمد بدوي عمر يناهز 85 عاما

03:18 م الإثنين 14 أبريل 2025

رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبد الله أحمد بدوي

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كوالالمبور (ماليزيا)- (أ ب)

توفي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبد الله أحمد بدوي عن عمر يناهز 85 عاما بسبب مرض القلب، وفقا لمعهد جانتونج نيجارا في كوالالمبور حيث كان يتلقى العلاج.

وقد شغل عبد الله، رئيس الوزراء الخامس لماليزيا، منصب رئاسة الوزراء من عام 2003 إلى عام 2009، عندما واجه ضغوطا للاستقالة وتحمله مسؤولية النتائج المخيبة للآمال للائتلاف الحاكم في انتخابات وطنية. وقد حرص على الابتعاد عن الأضواء بعد مغادرته العمل السياسي.

وفي عام 2022، كشف صهره، خيري جمال الدين، أن عبد الله يعاني من حالة خرف تتفاقم تدريجيا. وقال إن عبد الله يواجه صعوبة في التحدث وبات لا يستطيع التعرف على عائلته.

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