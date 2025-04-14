ترامب يهاجم شبكة أمريكية ويتعهد بمقاضاتها

(وكالات)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، بتقديم تغطيات "مضللة ومحرفة" لقضايا تتعلق بأوكرانيا ومقترح سابق له بشأن شراء جزيرة جرينلاند،

وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، طالب دونالد ترامب بسحب ترخيص الشبكة الأمريكية بسبب تغطيتها الإعلامية المضللة حسب تعبيره، داعيًا لجنة الاتصالات الفيدرالية، بقيادة رئيسها بريندان كار، إلى "فرض أقصى العقوبات والغرامات الممكنة" بحق القناة، التي وصفها بأنها "خرجت عن السيطرة على نحو غير مسبوق".

ووصف ترامب الشبكة بأنها "ذراع سياسية متنكرة في هيئة مؤسسة إعلامية"، مشددًا على أنها "ستدفع ثمنا باهظا" لما وصفه بـ"تشويه متعمد لصورة الولايات المتحدة".

لم تتوقف عند هذا الحد، إذ صرح ترامب أنه سيقاضي الشبكة التلفزيونية، بسبب ما أسماه "التحرير المنحاز" لمقابلة سابقة مع نائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة في انتخابات 2024، كامالا هاريس. وقال ترامب: "يشرفني أن أرفع دعوى قضائية ضد برنامج 60 دقيقة، وشبكة سي بي إس، وشركتها الأم باراماونت، بسبب تقاريرهم الاحتيالية".

أتت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد بث برنامج "60 دقيقة" الشهير مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا خلالها ترامب إلى زيارة أوكرانيا للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب. كما تضمن البرنامج تقريرًا من جرينلاند سلط الضوء على رفض سكان الجزيرة لفكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة، في إشارة غير مباشرة إلى اقتراح ترامب المثير للجدل بشراء الجزيرة خلال فترة رئاسته.