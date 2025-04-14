عون: لبنان يسعى لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم



وكالات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في القرى والبلدات التي انسحبت منها إسرائيل تطبيقًا للقرار 1701.

وقال عون: "مصمّمون على تذليل العقبات التي قد تبرز في طريق العمل الإصلاحي"، مشيرًا إلى أن لبنان يسعى لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بعدما زالت الأسباب التي أدت إلى نزوحهم.

وفي يناير الماضي، أوضح الرئيس اللبناني للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، خلال استقباله له، أن لبنان يريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدَّت لنزوحهم إلى بلاده.

ويبلغ عدد سكان لبنان وفق السلطات المحلية 5.8 ملايين نسمة، وفي المقابل يستضيف البلد نحو مليوني لاجئ سوري، بينما هناك أكثر من 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، والرقم هو الأكبر عالميًا نسبةً لعدد السكان.