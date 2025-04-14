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العراق يؤكد دعم المفاوضات بين أمريكا وإيران

02:23 م الإثنين 14 أبريل 2025

العراق

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بغداد- (د ب أ)

جدد العراق ، اليوم الإثنين، ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي انطلقت في سلطنة عُمان.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، خلال اجتماعه اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان ، إن العراق" يدعم الحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشاد السوداني بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين ، مؤكدا استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية.

وشدد السوداني على "حاجة المنطقة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك".

بدوره ، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، تم خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق.

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العراق المفاوضات بين أمريكا وإيران الولايات المتحدة الأمريكية إيران سلطنة عُمان
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