إعلام إسرائيلي: إطلاق نحو 16 صاروخًا من اليمن منذ استئناف حرب غزة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 16 صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه إسرائيل منذ استئناف القتال في غزة في 18 مارس الماضي.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى بالمنطقة ساعد في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والتهديدات الأخرى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، اعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل

ومن جانيه، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني.

وقال سريع، "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة. واستهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود".