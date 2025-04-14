الجامعات الأمريكية توسع صلاحيات شرطة الحرم الجامعي ضد المهاجرين

(وكالات)

أعلنت ثلاث جامعات حكومية كبرى في ولاية فلوريدا الأمريكية عزمها منح شرطة الحرم الجامعي صلاحيات موسعة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وذلك في إطار توجه أوسع تدعمه إدارة الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، وانسجاماً مع السياسات الصارمة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف الهجرة.

والجامعات الثلاث هم فلوريدا أتلانتيك وجامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا، وبدأوا خطوات الانضمام إلى برنامج "287(g)" التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والذي يسمح للشرطة المحلية، بما في ذلك شرطة الجامعات، بممارسة صلاحيات اتحادية تشمل استجواب المهاجرين المشتبه بهم، وتنفيذ أوامر الترحيل، والقيام باعتقالات دون مذكرات قضائية في ظروف معينة.



وقال جوشوا جلانزر، المتحدث باسم جامعة فلوريدا أتلانتيك، إن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة عن ديسانتيس في فبراير الماضي، تلزم جميع أجهزة إنفاذ القانون، بما فيها أقسام شرطة الجامعات، بالتعاون الكامل مع سلطات الهجرة الفيدرالية.

واختارت جامعة فلوريدا نموذج "فرقة العمل"، وهو الأكثر توسعًا من حيث الصلاحيات الممنوحة للشرطة الجامعية، بينما لم تحدد الجامعتان الأخريان النموذج الذي ستتبنّيانه بعد.





يُذكر أن برنامج 287(g) يُطبق حالياً في 39 ولاية أمريكية، فيما تدرس 11 ولاية أخرى الانضمام إليه، مما يشير إلى تصاعد نهج أمني متشدد تجاه ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة، حتى ضمن المؤسسات التعليمية.