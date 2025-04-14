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أبو الغيط يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

02:02 م الإثنين 14 أبريل 2025

أحمد أبو الغيط

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بيروت- (د ب أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الاثنين، ضرورة بسط الدولة لسلطتها علي كل التراب اللبناني والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

جاء ذلك في إطار زيارة أبو الغيط إلى بيروت لافتتاح منتدى التنمية المستدامة المنعقد بالشراكة مع الاسكوا، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني، أكد الأمين العام مجدداً علي مساندة الجامعة للبنان ووقوفها ودولها الأعضاء إلى جانبه لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية، مشددا علي أهمية اضطلاعه بالإصلاحات التي تمكنه من تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين وكذلك تثبيت سيادته على كامل أراضيه.

تطرقت المباحثات في بيروت إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، حيث أوضح الأمين العام الإجماع العربي والإسلامي علي ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري ، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الفاعلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله.

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أحمد أبو الغيط بيروت إسرائيل لبنان
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