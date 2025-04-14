صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و983 شهيدًا

وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و983 شهيدًا، و116ألفًا و274 مصابًا منذ أكتوبر 2023.

وقالت صحة غزة، إنها وثقت استشهاد 39 فلسطينيًا وإصابة 118 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة فجر 18 مارس الماضي، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي.