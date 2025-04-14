حماس ترفض الطرح الإسرائيلي لاستعادة الأسرى دون دخول المرحلة الثانية

(وكالات)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، رفضها لما وصفته بمحاولات إسرائيل لاستعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة دون الالتزام والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، معتبرة أن هذا الطرح "مرفوض وغير قابل للنقاش".

وقالت الحركة إنها "تعاملت بإيجابية ومرونة خلال جولة المحادثات الأخيرة في القاهرة، وقدمت ردوداً واضحة على المقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار، انطلاقاً من حرصها على إنهاء العدوان الإسرائيلي وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكدت حماس أنها أبلغت الوسطاء تمسكها بضرورة وجود "ضمانات دولية واضحة وملزمة لإسرائيل" لتنفيذ أي اتفاق محتمل.



وكانت حركة حماس قد أكدت انفتاحها على مناقشة مقترحات جديدة، لكنها شددت على رفضها لأي اتفاق قد يؤدي إلى استئناف القتال واستمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

من جانبه، صرح باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة، أن وفد "حماس" خلال جولته في القاهرة بحث مع الوسطاء إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف خلال لقاء صحفي أن الوفد يناقش أيضًا تفعيل "لجنة الدعم المجتمعي" لتسيير شؤون الحياة المدنية في القطاع.

ووفق نعيم، فإن هذه اللجنة ستضم مهنيين لا ينتمون إلى "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو أي من الفصائل، وستعمل "ما دامت الظروف تستدعي ذلك" أو إلى حين إجراء انتخابات جديدة للسلطة الفلسطينية.